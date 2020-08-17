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Atatürk Barajı'nda zipline heyecanı

Türkiye'de çok az sayıda turizm merkezinde bulunan zipline (kaytel) parkuru Güneydoğu'da ilk kez Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Atatürk Baraj Göleti üzerine kuruldu.

Atatürk Barajı'nda zipline heyecanı
17.08.2020 10:20 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:23

Türkiye'de çok az sayıda turizm merkezinde bulunan zipline (kaytel) parkuru Güneydoğu'da ilk kez Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Atatürk Baraj Göleti üzerine kuruldu.

Antalya Göynük Kanyonu, Çankırı Ilgaz, Rize Ayder Yaylası, Artvin Çoruh Nehri, Erzurum Tortum'da bulunan zipline parkuru şimdi Atatürk Baraj Göleti üzerine kuruldu. Ekstrem sporlar arasında yer alan ve son yıllarda gençler arasında oldukça popüler olan zipline, heyecan ve adrenalini bir arada yaşatıyor. Yüksek bir noktadan daha alçak bir noktaya gerilen 310 metre uzunluğundaki çelik halat ile baraj göletinin üzerinden kayıyorlar.

Samsat Belediyesi, çeşitli kamu kurumlarının desteğiyle baraj göleti kıyısında zipline yanında arabalı feribot, gezi teknesi ve seyir terasları oluşturacak. Proje ile yerli ve yabancı turistlerin bölgeye çekilmesi hedefleniyor. Zipline sporu yapan ve gezmeye gelen kişiler aç kalmasın diye kafeterya açıldı.

Samsat Belediye Başkanı Halil İbrahim Fırat, Atatürk Barajı ile birlikte eski Samsat'ın sular altında kaldığını, şimdi ise bu suların üzerinde spor yapıldığını dile getirdi. Başkan Fırat, "Atatürk Barajı'nın Samsat kıyısında yeni bir turizm destinasyon oluşturmak istiyoruz. Buraya hem yerli hem yabancı turistleri çekme adına, bölgemizde olmayan, Güneydoğu Bölgesi'nde olmayan zipline oyun grubunu oluşturduk. Buraya liman kütüğü aldık. Şanlıurfa Belediyesi ile ortak çalışma yaptık ve arabalı feribotumuz gelecek. Samsat Belediyesi'nin gezi teknesi bir haftaya kadar burada olacak. Buradaki kıraç alanlar, yaklaşık bin dönüm araziyi tamamıyla ağaçlandıracağız. Lavanta terasından çiçek bahçesine kadar hepsini vatandaşımıza kazandıracağız" dedi.

Sosyal medya üzerinden gören ve ziplineyı merak eden bazı kişiler Adana, Şanlıurfa gibi illerden Samsat'a geldi. Vatandaşlar Samsat'ta böyle bir şeyin yapılmış olmasına bölge insanı olarak çok sevindiklerini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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