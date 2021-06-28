Atatürk Barajı'nda ceset bulundu
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Atatürk Barajı'nda ceset bulundu

Atatürk Barajı'nda ceset bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Atatürk Baraj Göleti içerisinde bir erkek cesedi bulundu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Atatürk Baraj Göleti içerisinde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinde bulunan Nisibi Köprüsü yakınlarında balık tutmak isteyen bir vatandaşlar, Atatürk Baraj Göleti içerisinde bir erkek cesedinin olduğunu fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri erkek cesedini çıkardı. Burada incelenen ceset, önce Gerger ilçe Devlet Hastanesi morguna daha sonra ise otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda cesedin Diyarbakır'da yaşayan 38 yaşındaki Ömer Uzut'a ait olduğu öğrenildi.

Uzut'un kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için jandarma ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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