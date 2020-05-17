Atatürk Barajı'nda ceset bulundu
ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesindeki Atatürk Barajı'nda, bir erkek cesedi bulundu.
17.05.2020 18:50 | Son Güncelleme: 17.05.2020 18:50
ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesindeki Atatürk Barajı'nda, bir erkek cesedi bulundu.
Öğleden sonra Çatak Mahallesi yakınlarındaki Atatürk Barajı göletinde ceset görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma çevrede önlem alırken, dalgıç polisler de cesedi sudan çıkardı. 35 yaşlarındaki bir erkeğe ait cansız beden, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA