Atatürk Barajı Lisesi Öğretmenleri Avrupa Eğitimi Öncesi Müdürlüğümüzü Ziyaret Ettiler

Daha önce 2018-TR01-KA101-52285 numaralı "İşe Velilerden Başlıyoruz" isimli Erasmus+ projesi kapsamında Hollanda Amsterdam'a eğitimde iyi uygulamaların değişimi ve yenilikçi yöntemleri yakından takip edebilmek için yurt dışı eğitime giden Atatürk Barajı Çok Programlı Lisesi Öğretmenleri, İtalya Rimini kentinde "Etkili İletişim Teknikleri" ve "Okul Erken Terki" konularında alanında uzman akademisyenlerden eğitim alacaklar, bu şekilde hem mesleki yeterliliklerini arttırmış hem de işlerinde daha profesyonelleşmiş olacaklar.

Katılacakları Avrupa eğitimleri öncesi İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan'ı makamında ziyaret eden öğretmenlere alacakları eğitimlerin ve kursların toplumun her kesimineulaşılmasında önemli bir görevi üstlendiklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan,ilimizde eğitim kalitesinin artırılması adına proje çalışmalarını önemsediklerini, çalışmalarda emeği geçen okul idareci ve öğretmenlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Bültenler