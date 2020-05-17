Atatürk Barajı göletinde erkek cesedi bulundu Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Atatürk Barajı göletinde erkek cesedi bulundu.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Atatürk Barajı göletinde erkek cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Çatak Mahallesi'nde gölet kenarında ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan cesedin, bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Ceset kimlik ve otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Güvenlik güçleri tarafından yürütülen çalışmaların ardından cesedin 13 Mayıs 2020'de Bozova ilçesinde kaybolan 60 yaşındaki Fethi Yaşar'a ait olduğu tespit edildi.

Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA