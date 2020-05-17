Atatürk Barajı göletinde erkek cesedi bulundu Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Atatürk Barajı göletinde erkek cesedi bulundu.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Atatürk Barajı göletinde erkek cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Çatak Mahallesi'nde gölet kenarında ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan cesedin, bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Ceset kimlik ve otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA