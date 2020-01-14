Atatürk Barajı göletinde erkek cesedi bulundu
Haberler » Güncel » Atatürk Barajı göletinde erkek cesedi bulundu - Haber

Atatürk Barajı göletinde erkek cesedi bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Atatürk Barajı göletinde erkek cesedi bulundu.

14.01.2020 00:14 | Son Güncelleme: 14.01.2020 00:14
Atatürk Barajı göletinde erkek cesedi bulundu

'ın ilçesindeki Atatürk Barajı göletinde erkek cesedi bulundu.


İlçeye bağlı Bostanlı köyünde gölet kenarında ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine verdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan cesedin, 84 yaşındaki Dedo Demir'e ait olduğu belirlendi.

Demir'in cesedi otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler