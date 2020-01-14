14.01.2020 00:14 | Son Güncelleme: 14.01.2020 00:14

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Atatürk Barajı göletinde erkek cesedi bulundu.



İlçeye bağlı Bostanlı köyünde gölet kenarında ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan cesedin, 84 yaşındaki Dedo Demir'e ait olduğu belirlendi.

Demir'in cesedi otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA