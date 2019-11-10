Atatürk aşığı Fransız yazar, çizgi roman ve konserlerle Kemalizm'i anlatıyor

10.11.2019 07:29 | Son Güncelleme: 10.11.2019 07:29

"Ben aslında hep Kemalisttim, sadece farkına varmam biraz zaman aldı" diyor Loulou Dedola. Kendini bu sözlerle tanımlayan Fransız yazar Dedola'nın hikayesini dinlemek için Lyon'un Pierre-Bénite banliyösündeki ofisindeyiz. Girişte küçük bir duvar halısı, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk portresi işlenmiş.



Ofis masasında yine üzerinde Atatürk'ün portresinin yer aldığı küçük bir bayrak ve Atatürk konulu kitaplar. Odaya girdiğimizde, yazarın yayın evinin internet sitesinde Dedola için neden "Türk aşığı, Kemalist devrimin hayranı" ifadelerini kullandığını daha iyi anlıyoruz. Euronews.com'da Görüntüle