Atatürk aşığı Fransız yazar, çizgi roman ve konserlerle Kemalizm'i anlatıyor
"Ben aslında hep Kemalisttim, sadece farkına varmam biraz zaman aldı" diyor Loulou Dedola. Kendini bu sözlerle tanımlayan Fransız yazar Dedola'nın hikayesini dinlemek için Lyon'un Pierre-Bénite banliyösündeki ofisindeyiz.
10.11.2019 07:06 | Son Güncelleme: 10.11.2019 07:06
"Ben aslında hep Kemalisttim, sadece farkına varmam biraz zaman aldı" diyor Loulou Dedola. Kendini bu sözlerle tanımlayan Fransız yazar Dedola'nın hikayesini dinlemek için Lyon'un Pierre-Bénite banliyösündeki ofisindeyiz. View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Atatürk aşığı Fransız yazar, çizgi roman ve konserlerle Kemalizm'i anlatıyor