Atatürk aşığı Fransız yazar, çizgi roman ve konserlerle Kemalizm'i anlatıyor

10.11.2019 07:06 | Son Güncelleme: 10.11.2019 07:06

"Ben aslında hep Kemalisttim, sadece farkına varmam biraz zaman aldı" diyor Loulou Dedola. Kendini bu sözlerle tanımlayan Fransız yazar Dedola'nın hikayesini dinlemek için Lyon'un Pierre-Bénite banliyösündeki ofisindeyiz. View on euronews