Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığından 2 yeni eser

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından iki yeni eser daha okuyucuların beğenisine sunuldu.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından iki yeni eser daha okuyucuların beğenisine sunuldu.

Prof. Dr. Mustafa Ergün'ün kaleme aldığı "Atatürk Devri Türk Eğitimi" kitabında, Atatürk dönemine ilişkin olarak yeni Türk eğitim ve kültürünün inkılaplar yoluyla kurulmasına toplu bir bakış ortaya konuluyor. Cumhuriyet eğitimi alanında yapılan çalışmalara yeni bir katkı sağlayacağı düşünülen eserin ayrıca Atatürk inkılaplarının anlaşılmasını kolaylaştıracağı hedefleniyor.

Prof. Dr. Mehmet Karayaman'ın arşiv belgeleri ve döneme ilişkin başvuru kaynaklarını kullanarak hazırladığı "Uşak'ta Kuva-yı Milliye" eserinde ise Türk İstiklal Harbi sürecinde işgallere karşı verilen mücadelenin ve ortaya çıkan Kuva-yı Milliye hareketinin Uşak ili özelinde izleri sürülmekte ve bu davaya Uşak halkının yaptığı katkılar ortaya koyuldu. Beş ana bölümden oluşan eserin, Türk İstiklal Harbi sürecinde yaşanan sıkıntıların ve verilen mücadelenin genç nesillere aktarılmasında ve onlara Kuva-yı Milliye ruhunun aşılanmasında katkı sağlayacağı değerlendirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı