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ONUR ANITI'NDA NÖBET SÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Samsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik saldırının ardından başlatılan nöbet sürüyor.

SAMSUN (DHA) - Samsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik saldırının ardından başlatılan nöbet sürüyor. Soğuk havaya rağmen 'saygı nöbeti' tutan vatandaşlar, Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgi ve bağlılıklarını dile getiriyor. Gece boyunca nöbete devam edeceklerini belirten Özlem Kanoğlu, "Yapılan saldırıyı hiçbir zaman affetmeyeceğiz. Bu sadece Samsun'un tüm Türkiye'nin bir sorunudur. Soğuk havada gençler olarak burada olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.Eren Saatçi ise yapılan olayın kendilerini üzdüğünü dile getirerek, "Dün gece olduğu gibi bu gece de nöbette olacağız. Soğuğa rağmen burada olacağız ve Atamızı yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.Yapılan saygısızlığı kınamak amacıyla gençler olarak nöbete devam ettiklerini ifade eden Ayberk Özdemir de "Elimizden geldiğince Atamızı korumaya devam edeceğiz. Bu ülke sahipsiz değildir. Bu ülke Atatürk'ün izinde ve ışığında ilerleyecektir. Bunu herkes böyle bilsin" dedi.

SAMSUNSPORLU TARAFTARLARDAN PANKARTLI TEPKİ

Samsunspor taraftar gruplarından Forza Samsun da anıt önünde pankart açarak yaşanan olayı protesto etti. Meşale de yakan taraftarlar, anıt önünde görsel şölen oluşturdu.

ONUR ANITI'NDA NÖBET SÜRÜYOR

ONUR ANITI'NDA NÖBET SÜRÜYOR

ONUR ANITI'NDA NÖBET SÜRÜYOR

ONUR ANITI'NDA NÖBET SÜRÜYOR

ONUR ANITI'NDA NÖBET SÜRÜYOR

ONUR ANITI'NDA NÖBET SÜRÜYOR

ONUR ANITI'NDA NÖBET SÜRÜYOR

ONUR ANITI'NDA NÖBET SÜRÜYOR

ONUR ANITI'NDA NÖBET SÜRÜYOR

ONUR ANITI'NDA NÖBET SÜRÜYOR

ONUR ANITI'NDA NÖBET SÜRÜYOR

ONUR ANITI'NDA NÖBET SÜRÜYOR

ONUR ANITI'NDA NÖBET SÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Togo Cumhuriyeti, Samsun, Milli, Güncel, Haber

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