Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler, bir gün önce keşif yapmış

İLKADIM, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp çekerek yıkmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan Celal Rahman Fidan (39) ile kuzeni Batuhan Fidan'ın (25) olaydan bir gün önce geldikleri parkta keşif yaptıkları ortaya çıktı. Saldırganlardan Celal Rahman Fidan'ın araçla park alanına nasıl gireceğini, anıta nasıl çıkacağını, halat uzunluğunu hesapladığı, buna göre ip ve çelik halat temin ettiği belirtildi.

Olay, perşembe günü sabah saatlerinde, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. 2 kişi ciple geldikleri parkta Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi olay yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan polis, kuzenler Celal Rahman Fidan ve Batuhan Fidan'ı yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan tutuklandı.

Nöbete katılan emekli öğretmen Mehmet Rıfat Özdemir (83), 'Bana küfredilirse döner geçerim ama Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan saygısızlığı kabul edemem. Köpeğin havlaması bir şey ifade etmez, gençlere güveniyoruz. Çocuklarımı da o şekilde eğittim, evdekiler zaten sağlam yetişti. Benim küçük oğlumun adı Mustafa Kemal' diye konuştu.