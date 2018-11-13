Atatürk Anıtına Baltayla Saldıran Kadın Yakalandı
Tekirdağ'da Atatürk anıtına baltayla saldıran kadın, bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polis ekipleri, Atatürk anıtına yapılan baltalı saldırının ardından görgü tanıklarının ifadesine başvurdu, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
BALTAYLA YAKALANDI
Saldırganın Lojman Sokak üzerinde görülmesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Kadın, Alipaşa Okul Arkası 4'üncü Aralık Sokak'ta saldırıda kullandığı baltayla yakalandı. Gözaltına alınan kadının evli Çiğdem B. (30) olduğu ortaya çıktı.
SALDIRIDAN ÖNCE ANITA NOT BIRAKMIŞ
Sorgulanmak üzere Çorlu Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Çiğdem B.'nin saldırıdan önce anıta bıraktığı notta ise, "Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile Allah emrinde galiptir. Yusuf Suresi 21. Ayet' yazdığı bildirildi.
SORGUSU DEVAM EDİYOR
Çiğdem B.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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Zavallı yaratıklar Atatürk olmasaydı şimdiki sureyililerden daha beter durumdaydiniz Myanmar dakika müslümanlar gibiydiniz bu kadar nankörlük niyeCevap Yaz 22 5 Yayından Kaldır
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maşalar iş başında hepsi bir yerden bırakılmış gibiler her olayda olduğu gibi dış güçlerin maşası bunlarCevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
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Ülkenin zor durumdan geçtiği bu günlerde bu tür olayların artması hep provakasyon,öyle ağır cezalar verilmeli ki değil bunu yapmak aklından bile geçirmemeli,her dert bitti bide bu soytarilarla mı uğraşacak bu millet ve devlet.Cevap Yaz 18 2 Yayından Kaldır
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bunların arkasında kim yada kimler var ona bakmak lazım..zavallı..Cevap Yaz 17 4 Yayından Kaldır
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NİSA SÜRESİ AYTLERİNİDE YAZSAYDIN ORAYA .ONDAN SONRA ATATÜRK SALDIRMAK YERİNE HEYKELİNE GÜL BIRAKIRSINIZ ALBAYRAK BEYİN ZEKA VARSA TABİKİ BU ZİHNİYETTECevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır