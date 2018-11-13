Atatürk Anıtına Baltayla Saldırı! Olay Anı Çevredekiler Tarafından Anbean Kaydedildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kimliği belirlenemeyen bir kadın, Atatürk anıtına balta ile saldırdı.

AYAK KISMINA VURDU, BALTAYI SAKLAYIP GİTTİ

Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Atatürk anıtına gelen bir kadın, üzerinde taşıdığı baltalayıp çıkarıp, Atatürk'ün ayak kısmına vurdu. Çevrede bulunanların tepki gösterdiği kadın, daha sonra baltayı çarşafının içine gizleyerek alandan uzaklaştı.

HEYKELİN AYAK KISMINDA HAFİF HASAR OLUŞTU

Heykelin ayak kısmında hafif hasarın oluştuğu saldırı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polisin yaptığı incelemede baltalı saldırıyı gerçekleştiren kadının, Atatürk anıtına bir yazı da bıraktığı görüldü. İçeriği açıklanmayan yazı, polis tarafında alınırken, kaçan kadının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ÇORLU KAYMAKAMI: ARKADAŞLARIMIZ HASSASİYETLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Atatürk anıtına yapılan baltalı saldırıyla ilgili emniyet mensuplarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Bizlerin hiç tasvip etmediğimiz bir olay. Emniyet mensubu arkadaşlarımız hassasiyetle çalışmalarını sürdürüyorlar. En kısa sürede olayı gerçekleştiren zanlı yakalanarak adalete teslim edilecektir" diye konuştu.