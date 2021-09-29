Atatürk Anadolu Lisesi Kütüphane Açılış Töreni

Atatürk Anadolu Lisesi Kütüphane Açılış TöreniÖğrencilerimizin okuma alışkanlığını geliştirmek, kitap sevgisini artırmak ve öğrencilerimizin kitaplardan daha çok yararlanmalarını sağlayabilmek amacıyla; İlçemiz Atatrük Anadolu Lisesi içerisinde faaliyet göstermek üzere Kütüphanemizin açılışını gerçekleştirdik. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet TOKSOY ve Okul Müdürümüz eşliğinde sınıflarımızı ziyaret ederek, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile de tanışma ve sohbet etme imkanı bulduk.

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