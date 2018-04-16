Atatürk Akdağ'ın Zirvesinde

Çivril Akdağ İzcilik ve Doğa Kulübü (AKİDAK), Akdağ'ın zirvesine Atatürk büstü yaptı.

Geçen ay bir Atatürk büstünün Hamam Mahallesinde kurutma kanalına atılmasına tepki gösteren STK'lardan biri olan AKİDAK bu hafta sonu yaptığı organizasyonla Atatürk'e sahip çıktı.

2014 yılında kurulan ve bugüne düzenlediği aktivitelerle dikkat çeken AKİDAK, hafta sonu düzenlediği 'Akdağ Zirve Tırmanışı' yürüyüşünde Akdağ'ın zirvesine Ege bölgesinin en yüksek ikinci dağının zirvesine 2 bin 447 metre yüksekliğe Atatürk büstü dikti. Beydilli Mahallesi Değirmenci mevkiinden Akdağ'ın Kıraçtepe zirvesine yapılan ve 4 saat süren yürüyüş ile zirveye çıkan katılımcılar daha önceden hazırladıkları Atatürk büstünü zirvede bulunan kaidenin üzerine monte etti.

13 kişinin katıldığı yürüyüşle ilgili olarak bilgi veren AKİDAK Başkanı Erkan Atila, "Harika bir Pazar günü yaşadık. Akdağ'ın en zorlu bölgesinden Değirmenciden Kıraçtepe zirvesine çıktık. Atatürk büstümüzü Çivril'in en yüksek yerine koyduk, çok yakıştı. Sabah 08.30 da başladığımız Akdağ zirve yürüyüşümüz akşam 17.00 gibi sona erdi. Spor ve doğa adına çok verimli bir gün geçirdik. Bugün bize rehberlik eden ve bizimle birlikte yürüyen tüm dostlarımıza özellikle de Atatürk büstümüzü hazırlayıp getiren Tayyar Karabulut'a çok teşekkür ederiz" dedi. - DENİZLİ