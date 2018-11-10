Atatürk 10 Kasım'da Kendi Sesi ve Görüntüsüyle Anıldı

ŞİŞLİ Belediyesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 80'inci yılında kendi sesi ve görüntüsüyle andı.

10 Kasım Atatürk'ü anma günü münasebetiyle etkinlik gerçekleştiren Şişli Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 80'inci yılında kendi sesi ve görüntüsüyle andı. Kurtuluş savaşından enstantaneler ve Atatürk'ün kendi sesinden gençliğe hitabesi videomaping ile Şişli'de dev ekrana yansıtıldı. - İstanbul