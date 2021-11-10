10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri Rize'de yağmur altında düzenlendi - Haberler
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10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri Rize'de yağmur altında düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri Rize'de yağmur altında düzenlendi

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yılında tüm yurtta olduğu gibi Rize'de de törenlerle anıldı.

BATMAN (İHA) - Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yılında tüm yurtta olduğu gibi Rize'de de törenlerle anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma programı, valilik bahçesinde bulunan tören alanındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı. Atatürk anıtına valilik, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından, saatler 09.05'i gösterdiğinde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitler anısına, sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Akabinde okunan İstiklal Marşının ardından günün anlam ve önemine yönelik şiirler okunarak tören son buldu. - RİZE

10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri Rize'de yağmur altında düzenlendi

10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri Rize'de yağmur altında düzenlendi

10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri Rize'de yağmur altında düzenlendi

10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri Rize'de yağmur altında düzenlendi

10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri Rize'de yağmur altında düzenlendi

10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri Rize'de yağmur altında düzenlendi

10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri Rize'de yağmur altında düzenlendi

10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri Rize'de yağmur altında düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Atatürk sevgisi her yerde! Tam 80 metre yüksekte saygı duruşunda bulundu

Atatürk sevgisi her yerde! Tam 80 metre yüksekte saygı duruşunda bulundu
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