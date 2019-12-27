Atatu¨rk'u¨n Ankara'ya gelis¸inin 100. yılı

27.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:30

Ankara Valisi Vasip Şahin, Mustafa Kemal Atatu¨rk'u¨n Ankara'ya gelis¸inin 100. yıl dönümünü kutladı.

Vali Şahin, yazılı açıklamasında, tarih boyunca stratejik öneme taşıyan Ankara'nın cumhuriyetin kuruluş tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Tarihi boyunca stratejik bir önem taşıyan Ankara, bu özelliğiyle Milli Mücadele'nin merkezi olarak seçilmiş, Türk ordusunun ve TBMM'nin kurulması gibi pek çok gelişmeye tanıklık etmiş, cumhuriyetimizin kuruluş tarihinde de önemli bir yere sahip olmuştur. Milli Mücadele'nin başlangıcında Mustafa Kemal Paşa'yı kucaklayacak ve onunla birlikte mücadeleye atılacak bir ruhu taşıyan Ankara halkı, Mustafa Kemal Paşa ve Heyet-i Temsiliye'ye her bakımdan destek vermiştir. Ankaralılar bugün, bağımsızlığımızın sembollerinden biri olan Ankara'mızın sanayi, eğitim ve kültür alanında modern bir başkent haline gelmesiyle gurur duymaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için azimle çalışma kararlılığında olan Ankaralılar adına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Ankara'yı teşriflerinin 100. yılında şükran ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA