AtaTohum'da yaz fideleri toprakla buluştu
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AtaTohum'da yaz fideleri toprakla buluştu

AtaTohum'da yaz fideleri toprakla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Atakum Belediyesi, yerel tohumları koruma altına alıp geleceğe taşıdığı AtaTohum Merkezi'nde ikinci yazlık üretim sezonunda 19 çeşitte toplam 5 bin fideyi toprakla buluşturdu.

Atakum Belediyesi, yerel tohumları koruma altına alıp geleceğe taşıdığı AtaTohum Merkezi'nde ikinci yazlık üretim sezonunda 19 çeşitte toplam 5 bin fideyi toprakla buluşturdu. Mahsullerden elde edilecek atalık tohumlar ise hem koruma altına alınacak hem de üreticilerle paylaşılacak.

"Bir tohum, bir ülkeyi kurtarır" sloganıyla, geleneksel tarımda binlerce yıldır kullanılan atalık tohumları kayıt altına alıp çoğaltarak geleceğe taşıyan Karadeniz'in ilk tohum merkezi AtaTohum'da ikinci yazlık üretim sezonu çalışmaları sürüyor. Kış dönemi mahsullerini hasat edip elde edilen tohumları AtaTohum'un envanterine ekleyen Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonu fidelerini toprakla buluşturdu. 19 çeşitte toplamda 5 bin AtaTohum fidesi, seralarda ziraat mühendisleri gözetiminde çimlendirildi ve toprağa dikilecek kadar büyüdüğünde ise AtaTohum'un yetiştirme parsellerine dikildi.

Daha önce Anadolu topraklarında yetişen en kaliteli buğday olan karakılçık buğdayı ile 10 bin yıllık ıza buğdayı tohumlarını çiftçilerle paylaşarak üretim alanını genişlemesine destek olan Atakum Belediyesi, bu defa yazlık ve atalık tohumların yaygınlaşması için kolları sıvadı. Ata karpuz, sarı kavun, dilimli domates, yuvarlak çeri, patlıcan, beyaz karpuz, gül biber, ayşe kadın fasulye, bodur bamya, tatlı sivri biber, antik mısır, dolmalık kabak fidesi gibi 19 çeşitte, toplam 5 bin fide toprakla buluşturuldu. Yaz dönemi için ekilen ve nesilden nesile aktarılarak gıda güvenliğini koruyan AtaTohum fidelerinin verdiği mahsullerden elde edilecek tohumlar ise, atalık tohumların yaygınlaşması, üretim kalitesinin artması ve üretimin teşvik edilmesi amacıyla çiftçilerle paylaşılacak.

430 çeşit tohum kayıt altında

Karadeniz Bölgesi'nde ilk olma özelliği ile dikkat çeken AtaTohum Merkezi tür sayısını, yurttaşlardan aldığı tohum bağışları ile de artırıyor. Bu zamana dek 430 farklı türde atalık tohumu kayıt altına alarak envanterini genişleten AtaTohum Merkezi'ne tohum bağışında bulunmak isteyen yurttaşlar ellerindeki atalık tohumları, Atakum Belediyesi Çözüm Merkezi, Mimarsinan Mahallesi, İsmet İnönü Bulvarı, No: 114 Atakum/Samsun adresine gönderebiliyor. - SAMSUN

AtaTohum'da yaz fideleri toprakla buluştu
AtaTohum'da yaz fideleri toprakla buluştu
AtaTohum'da yaz fideleri toprakla buluştu
AtaTohum'da yaz fideleri toprakla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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