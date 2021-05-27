Atasözleri öğretmen ve öğrencilerin e-Twinning projesiyle geleceğe taşınıyor

Balıkesir ve 5 ilden öğretmenler ile öğrencileri, "Atasözleri Hayat Buluyor" adlı e-Twinning projesi kapsamında tişörtlere atasözü bastırarak atasözlerinin bilinirliğini artıracak bir çalışmaya imza attı.

Balıkesir ve 5 ilden öğretmenler ile öğrencileri, "Atasözleri Hayat Buluyor" adlı e-Twinning projesi kapsamında tişörtlere atasözü bastırarak atasözlerinin bilinirliğini artıracak bir çalışmaya imza attı.

Projeyle ilgili bilgi veren Balıkesir Şehit Jandarma Teğmen Cengiz Evranos Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Selin Akın, yazılı açıklamasında, Türkçe'nin yabancı dillerin etkisi altında olduğu için atasözlerini yaşatmanın çok gerekli olduğunu düşünerek atasözü havuzu oluşturduklarını belirtti.

Öğrencilerin atasözlerini günlük hayatta doğru ve etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamak için atasözü konulu dramalar, aşık atışmaları, akrostiş şiir yazma çalışması ve atasözü konulu bir e-book çalışması yaptıklarını bildiren Akın, şunları kaydetti:

"Son olarak görsel hafızanın da etkisini düşünerek atasözü bilinci oluşturmak adına öğrencilerimiz çeşitli web 2.0 araçlarını kullanarak atasözü tasarımları yaptılar ve bu tasarımları ete kemiğe bürümek için tişörtlerimize bastırdık. Başlattığımız bu atasözü tişörtlerinin Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır' sözünden hareketle giyim firmaları tarafından basılarak tüm Türkiye'de bir atasözü bilincinin oluşmasını istiyoruz."

Proje kurucularından Diyarbakır Talaytepe Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Özge Yavuz ise projenin öğrenciler tarafından ilgiyle ve istekle yürütüldüğünü, öğrencilerde atasözlerini günlük hayatta kullanarak dil bilinci oluşturduğunu ve sorumluluk duygularını artırdığı bildirdi.

Yavuz, ayrıca birçok web 2 aracı öğrenen öğrencilerin kendilerini teknoloji alanında geliştirdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak