Atasoy Şirketler Grubu Afrika, Asya ve Arap ülkelerinde önemli projelere başlıyor

10.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:24

Atasoylar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Afrika ülkeleri başta olmak üzere Asya ve Arap ülkelerinde yeni işbirlikleriyle büyük projeleri hayata geçirmeye başlayacaklarını söyledi.



Atasoylar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nezaket Emine Atasoy, 2020'ye yaklaşırken bünyelerindeki şirketlerin mimar ve mühendis kadroları ile birlikte büyük projelere başladıklarını kaydetti. Atasoy, "Ülkemizin kalkınması ancak şirketlerin dünyaya açılması ile olabilir. Atasoylar Şirketler Grubu olarak bünyemizdeki diğer şirketler ile çok seyahatler yaptık. Büyük projelere imza attık. Şimdi zaman kaybetmeden süratle projeleri hayata geçirmeye başlıyoruz" dedi.



Atasoylar Şirketler Grubu, geçtiğimiz yıl Senegal'de demiryolu ve Çad'da havalimanı için ülke yetkilileri ile işbirliği anlaşması yaptı. Şirket, Afrika, Asya ve Arap ülkeleri ile Amerika'da şubeler açmaya hazırlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA