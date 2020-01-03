ATASEM kurslarına 10 bin 434 vatandaş online kayıt yaptırdı

03.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:30

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Atatürk Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları'na (ATASEM) 2019-2020 ikinci dönemine 10 bin 434 kayıt başvurusu yaptığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ATASEM'e ikinci dönem kurs kayıtları için 23-29 Aralık 2019'da internet üzerinden 10 bin 434 kişinin online kayıt yaptırdığı aktarıldı.

ATASEM'lerde 108 branşta 350 kurs eğitiminin verileceği kaydedilen açıklamada, kurslarda başlıca meslek, sanat, bilgisayar ve yabancı dil alanlarında eğitim verileceğini belirtildi.

Vatandaşların online kayıt sonrasında asıl kayıtlarını 5 Ocak'a kadar gerekli evraklarla kurs merkezlerine başvurarak yapması gerektiği belirtilen açıklamada, konuyla ilgili detaylı bilginin www.atasem.org.tr adresinden de öğrenilebileceği vurgulandı.

Açıklamada, 32 merkezdeki kursiyerlerin 3 Şubat'ta ders başı yapacakları bildirildi.

Kaynak: AA