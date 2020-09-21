ATASEM kayıtları başlıyor
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ATASEM kayıtları başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) kurslarının 2020-2021 birinci dönem kurs kayıtları başlıyor.

ATASEM kayıtları başlıyor
21.09.2020 16:03 | Son Güncelleme: 21.09.2020 16:03

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) kurslarının 2020-2021 birinci dönem kurs kayıtları başlıyor. 23-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek kayıtlar sonrasında dersler 19 Ekim'de başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursları ATASEM'lerin birinci dönem kayıtları başlıyor. ATASEM'de 2020-2021 eğitim yılında 25 kurs merkezinde 198 branşta 699 kurs açılacak. ATASEM kurslarına kayıt olmak isteyenler 23-27 Eylül tarihleri arasında www.atasem.org.tr adresine online başvuru yapacak.

Kurslar 19 Ekim'de başlıyor

Online kayıtlarını gerçekleştiren kursiyerler evraklarını 28 Eylül-2 Ekim 2020 tarihleri arasında şahsen teslim edecekler. ATASEM 2020-2021 eğitim öğretim yılı kursları ise 19 Ekim'de başlayacak. Meslek edinmek isteyen ve mesleklerini geliştirmek isteyen vatandaşlar için bu yıl farklı alanlarda hobi ve meslek amaçlı kurslar açılacak. Ücretsiz olarak verilecek kurslar arasında dikiş-nakış, el sanatları, amigurimi (örgüden bebek yapımı), yabancı dil kursları, temel bilgisayar, gitar ve bağlama, muhasebe, okul öncesi eğitimi ve çocuk gelişimi, cilt bakımı ve makyaj gibi farklı branşlar yer alıyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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