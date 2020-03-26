ATASEM günde bin adet steril maske üretecek
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Moda, Güncel

ATASEM günde bin adet steril maske üretecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi ATASEM Kurs Merkezi steril maske üretimine başladı.

26.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:32
ATASEM günde bin adet steril maske üretecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi ATASEM Kurs Merkezi steril maske üretimine başladı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca ASAT Genel Müdürlüğü bünyesindeki Su Kalite Kontrol Laboratuvarında dezenfektan üretiyor. Üretilen maske ve dezenfektan Büyükşehir Belediyesinin sahada çalışan personelinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılıyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında tam bir seferberlik içerisinde çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi, ATASEM Moda Evi'nde günde bin adet steril maske dikimine başladı. Belediye ayrıca kendi dezenfektanını da üreterek belediye hizmet birimlerindeki dezenfeksiyon işlemlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Atölyede seri dikim

Büyükşehir Belediyesine bağlı Atatürk Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları Uncalı Moda Evi'nde dikilmeye başlanan maskeler Büyükşehir Belediyesi personelinin ihtiyacını karşılamakta kullanılacak. ATASEM atölyesinde 5 uzman eğitmen ve 3 kursiyer olmak üzere toplam 8 kişi, günlük bin maske üretimi için kolları sıvadı. Atölye ve kumaşların hijyeni titizlikle sağlanırken, kullan at tarzı kumaştan yapılan maske dikimi salgın süresince devam edecek. Maskeler ilçeler dahil olmak üzere Büyükşehir Belediyesi personeline ulaştırılacak.

Dezenfektan üretiliyor

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü de Su Kalite Kontrol Laboratuvarında Korona virüs salgının ardından en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden biri olan dezenfektan üretimine başladı. ASAT Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış olan konsantre Klordioksit (ClO2) Biyosidal Ürün temin ederek laboratuvarda uygun şartlarda ihtiyaca göre farklı seyreltme oranları uygulanarak araç, ofis ve kişisel kullanım amacıyla cilt ve yüzey dezenfektanları hazırlanıyor.

Düzenli dezenfeksiyon yapılıyor

ASAT tarafından hazırlanan dezenfektanlar, 09 Mart 2020 tarihinden itibaren ASAT Genel Müdürlüğü'nün merkez ve 14 ilçe şube müdürlüğü bünyesinde bulunan tüm hizmet binaları ile çalışan personelin ofislerine, abone hizmetleri birimlerine, veznelere, su üretim tesisleri ve pompa istasyonları ile 32 Atıksu Arıtma Tesisine gönderildi. ASAT'ın ürettiği dezenfektan ile kuruma ait tüm hizmet araçları ve iş makineleri düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet birimleri ile Büyükşehir Belediyesi şirketleri ANET A.Ş, EKDAĞ A.Ş. ANTEPE A.Ş.'ye de ASAT Genel Müdürlüğü Su Kalite Kontrol Laboratuvarında üretilen yüzey ve el dezenfektanı verilerek Korona virüse karşı önlem alınıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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