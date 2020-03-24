Ataşehir zabıta müdürlüğü Koronavirüs salgını için aralıksız denetimde Ülkemiz ve dünyanın yaşamış olduğu koronovirüs salgını ve bununla ilgili mücadelede vatandaşların sağlığını düşünen Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Ataşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında; restoran, lokanta ve fırın gibi gıda üretim - satış yerleri ile market ve diğer işyerlerini aralıksız denetleyerek alınması gereken önlemleri bildiriyor.

İş yerlerini denetleyen ekipler, paket servis dönemine geçen restoranları tek tek kontrol ediyor. Açık durumda olan ve faaliyetlerine devam eden işyerlerine "gel-al" ve "paket servis" hizmeti yapmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Ayrıca içeride müşteri olup olmadığı ve servis açılıp açılmadığı da kontrol ediliyor ve alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirme yapılıyor.

Semt pazarlarını da denetleyen Zabıta ekipleri, pazarcı esnaftan eldiven ve maske kullanımında gerekli hassasiyeti göstermesini istiyor. Ekipler, hem pazarcı esnafın hem de vatandaşların sağlığı için: tezgâhların bir metre aralıklarla kurulması, sebze ve meyvelerin seçilerek alınmaması, süt ve süt ürünlerinin elle temasını kesmek için paketlenmesi, para ile temasta mutlaka eldiven kullanılması, satış esnasında çıkan çöpleri çöp poşetine koyarak tezgâhların altında toplanması için uyarılarda ve denetimlerde bulunuyor.

Zabıta ekipleri, koronavirüsü gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri ve özellikle hijyen ürünleriyle ilgili olarak marketlerde raf ile reyonları tek tek dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği ve etiket denetimleri yapıyor. Aynı kapsamda eczaneler, medikal ürün satış yerleri, temizlik ve gıda toptan satış yerlerinde de denetimler sürdürülüyor.

Zabıta ekipleri, olağan dışı fiyat artış ile ilgili olarak yapılacak tespitler 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümleri kapsamında gerekli yasal işlemlerin uygulanması için İl Ticaret Müdürlüğü'ne iletilecek.

Aynı zamanda işyerlerinde; maske, eldiven, hijyen şartları, sosyal mesafe, çalışma saatleri de kontrol ediliyor.

Kaynak: Bültenler