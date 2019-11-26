ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA- ATAŞEHİR TEM Otoyolu'nda kağıt toplayıcılarının tehlikeli yolculukları kameralara yansıdı.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA- ATAŞEHİR TEM Otoyolu'nda kağıt toplayıcılarının tehlikeli yolculukları kameralara yansıdı. Kamyonetteki geri dönüşüm toplama çuvallarının üzerinde yatan 4 kişinin rahat tavırları dikkat çekti.
Görüntüler Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde kaydedildi. Kamyonet içine yüklenmiş geri dönüşüm çuvallarının üzerinde yatarak yolculuk yapan 4 kişi, kameralara yansıdı. Yolculuk sırasında çekirdek çitleyen kişilerin rahat tavırları dikkat çekti. Kendilerinin görüntülendiğini fark eden 4 kişi, cep telefonlarını çıkartarak çekim yapmaya başladı. Kamyonet otoyolda bir süre ilerledikten sonra gözlerden kayboldu.
Görüntü Dökümü:-----------------Kamyonetin üzerinde tehlikeli yolculuk yapan 4 kişi-Kamyonet üzerindeki kişilerin çekirdek çitlemesi-TEM Otoyolu'nda ilerleyen kamyonet-Kişilerin cep telefonlarıyla çekim yapması-Genel ve detay