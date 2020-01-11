Ataşehir tem otoyolu'nda kaza: 4 yaralı
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Ataşehir tem otoyolu'nda kaza: 4 yaralı

ATAŞEHİR TEM Otoyolu Ankara istikametinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

11.01.2020 03:59 | Son Güncelleme: 11.01.2020 03:59
Ataşehir tem otoyolu'nda kaza: 4 yaralı

TEM Otoyolu istikametinde iki  otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. 

Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ankara 

istikametine ilerleyen bir otomobil aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Otomobil, çarpmasının ardından yolun sağ tarafında bulunan toprak alana çaparak durabildi. 

İhbar üzerine itfaiye,sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  Kazada yaralanan 4 kişi,olay yerinde yapılan  ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. TEM Otoyolu'nda kaza nedeniyle kısa süreliğine trafik oluştu. Kazaya karışan ootmobillerin çekiic yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 

Polis kaza ilgili soruşturma başlattı.

 


Kaynak: DHA
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