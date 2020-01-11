ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA KAZA: 4 YARALI
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ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA KAZA: 4 YARALI

ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA KAZA: 4 YARALIHaber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA- ATAŞEHİR TEM Otoyolu Ankara istikametinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

11.01.2020 03:40 | Son Güncelleme: 11.01.2020 03:40
ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA KAZA: 4 YARALI

DHA İSTANBUL -ATAŞEHİR 'NDA KAZA: 4 YARALI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA- TEM Otoyolu istikametinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine ilerleyen bir otomobil aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Otomobil, çarpmasının ardından yolun sağ tarafında bulunan toprak alana çaparak durabildi.

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. TEM Otoyolu'nda kaza nedeniyle kısa süreliğine trafik oluştu. Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis kaza ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralılardan detaylar

-Sağlık ekipleri yaralıya müdahale etmesi

-Ambulanslarla götürülmesi

-Araçlardan detaylar

-TEM otoyolunda oluşan trafik

-Genel ve detaylar


Kaynak: DHA
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