Ataşehir TEM Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı (1)
Haberler » Güncel » Ataşehir TEM Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı (1) - Haber

Ataşehir TEM Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı (1)

ATAŞEHİR TEM Otoyolu Anakara istikametinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

10.01.2020 23:41 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:41
Ataşehir TEM Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı (1)
ATAŞEHİR TEM Otoyolu Anakara istikametinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

- İstanbul
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler