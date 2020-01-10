Ataşehir TEM Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı (1)
ATAŞEHİR TEM Otoyolu Anakara istikametinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
10.01.2020 23:41 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:41
ATAŞEHİR TEM Otoyolu Anakara istikametinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: DHA