ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA KAZA: 4 YARALI (1)
Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAAtaşehir TEM Otoyolu Anakara istikametinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
10.01.2020 22:48 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:48
Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA
Ataşehir TEM Otoyolu Anakara istikametinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Görüntü Dökümü:-------------
-Kazadan görüntüler
Kaynak: DHA