ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA KAZA: 4 YARALI (1)
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ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA KAZA: 4 YARALI (1)

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAAtaşehir TEM Otoyolu Anakara istikametinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

10.01.2020 22:48 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:48
ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA KAZA: 4 YARALI (1)

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Anakara istikametinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kazadan görüntüler    


Kaynak: DHA
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