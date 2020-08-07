Ataşehir'te yeni eğitim öğretim yılı öncesinde polisten "dal sigara" operasyonu
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Ataşehir'te yeni eğitim öğretim yılı öncesinde polisten "dal sigara" operasyonu

Ataşehir'de okul çevresinde öğrencilere dal sigara satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ataşehir'te yeni eğitim öğretim yılı öncesinde polisten
07.08.2020 12:21 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:25
Ataşehir'de okul çevresinde öğrencilere dal sigara satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilere okul çevrelerinde sigara satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Çarşamba günü Ataşehir Örnek Mahallesi ve Ferhatpaşa Mahallesindeki 2 adrese düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda makaron doldurmakta kullanılan 2 makine, 113 bin boş makaron, 70 bin 280 dolu makaron ve 217 kilogram tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Çocuk Şube Müdürlüğü'nde Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılmasının ardından sevk edildikleri adliyede adli makamlarca serbest bırakıldı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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