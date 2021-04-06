Ataşehir sular ne zaman gelecek? 6 Nisan 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Nisan Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Nisan Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Nisan Salı İstanbul su kesintisi saatleri...
ATAŞEHİR SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,İnönü Mah,İçerenköy Mah,Ataşehir Atatürk Mah,Küçükbakkalköy Mah,Mevlana Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama : Dudullu-İçeren Köy Ø1000 Mm Çb Hat Üzerınde Metro Inşaatları Içın Yapılan Deplase Çalışmaları Sebebıyle Beslenen Bölgelere Su Verılememektedır.
Başlama Tarihi : 06.04.2021 08:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Görele Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.04.2021 14:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.04.2021 09:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Çavuşoğlu Mah,Karlıktepe Mah,Esentepe Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 06.04.2021 12:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Nurtepe Mah,Merkez Mah,Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.04.2021 13:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama : Dudullu-İçeren Köy Ø1000 Mm Çb Hat Üzerınde Metro Inşaatları Içın Yapılan Deplase Çalışmaları Sebebıyle Beslenen Bölgelere Su Verılememektedır.
Başlama Tarihi : 06.04.2021 08:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Kavakpınar Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 06.04.2021 13:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]