Ataşehir sular ne zaman gelecek? 6 Nisan 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ataşehir sular ne zaman gelecek? 6 Nisan 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
Ataşehir sular ne zaman gelecek? 6 Nisan 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Nisan Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Nisan Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Nisan Salı İstanbul su kesintisi saatleri...

ATAŞEHİR SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti

İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,İnönü Mah,İçerenköy Mah,Ataşehir Atatürk Mah,Küçükbakkalköy Mah,Mevlana Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması

Açıklama : Dudullu-İçeren Köy Ø1000 Mm Çb Hat Üzerınde Metro Inşaatları Içın Yapılan Deplase Çalışmaları Sebebıyle Beslenen Bölgelere Su Verılememektedır.

Başlama Tarihi : 06.04.2021 08:57

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Görele Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.04.2021 14:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.04.2021 09:43

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Çavuşoğlu Mah,Karlıktepe Mah,Esentepe Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi : 06.04.2021 12:58

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Nurtepe Mah,Merkez Mah,Hamidiye Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.04.2021 13:27

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması

Açıklama : Dudullu-İçeren Köy Ø1000 Mm Çb Hat Üzerınde Metro Inşaatları Içın Yapılan Deplase Çalışmaları Sebebıyle Beslenen Bölgelere Su Verılememektedır.

Başlama Tarihi : 06.04.2021 08:57

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Pendik

Etkilenen Mahalleler : Kavakpınar Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası

Başlama Tarihi : 06.04.2021 13:17

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Meral Akşener Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Ahmet Kural Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Caner Erkin Fatih Terim Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ataşehir sular ne zaman gelecek? 6 Nisan 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 14:47:42. #1.14#
title