ATAŞEHİR MEYVE VE SEBZE HALİ'NDE YOĞUNLUK YAŞANDI
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Ataşehir, Güncel, Haber

ATAŞEHİR MEYVE VE SEBZE HALİ'NDE YOĞUNLUK YAŞANDI

Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte Ataşehir sebze ve meyve halinde yoğunluk yaşanırken trafik polisleri yolu açmak zaman zaman uyarı da bulundu.

27.04.2020 06:19 | Son Güncelleme: 27.04.2020 06:19
ATAŞEHİR MEYVE VE SEBZE HALİ'NDE YOĞUNLUK YAŞANDI
Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte Ataşehir sebze ve meyve halinde yoğunluk yaşanırken trafik polisleri yolu açmak zaman zaman uyarı da bulundu. 

Koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle son buldu. Esnaflar, yasağın kalkmasıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haller Müdürlüğü Ataşehir Meyve Sebze Haline girebilmek için uzun kuyruklarda bekledi. Bazı vatandaşlar yetkilerin bu duruma bir çare bulmalarını istedi. 

Hal esnafı Erkan Zirekoğlu, "Koranavirüsünden dolayı işlerimiz normalinden iyi ama genel olarak piyasa şartlarında iyi diyemem. Şuanda bir hareketlilik var. Biraz evlerinde ürün stokları yaptılar. Ama şuanda o stokları eritme gibi durumları var. Pek de iyi değil işlerimiz. Devletimizin tarıma daha çok ağırlık vermesini istiyoruz. Çünkü ülkemizde tarım çok önemli sektörlerden birisi şuanda. Tarımla ilgili çiftçiye daha çok destek vererek bizde burada halkamıza hizmet etmek istiyoruz." dedi. Halin girişinde bekleyen bir vatandaşsa, "Gece saat 01.00'dan itibaren buradayım. İçeride ve dışarıda fena bir yoğunluk var. Bir kaç gündür hal kapalı olmasından dolayı kalabalık. İşte beklemeye devam ediyorum içerinden sebze ve meyve alacağım ama alamıyorum yoğunluktan dolayı." diye konuştu.

Halin girişinde bekleyen bir başka vatandaş da, "Benim buraya geleli 1 saat oldu. Yoğunluktan dolayı içeriye girmek için şuradan tersten dönerek gelerek kuyruğa girdim. Sebze ve Meyve alacağız. İşte sizlerde görüyorsunuz içerideki ve dışarıdaki rezilliği. Hafta sonu tatil olmasıyla daha da kötü bir durum oldu. Geçen hafta da aynı durumdu ve şimdi de öyle hafta sonu tatil olmasıyla hallerde yoğunluk devam ediyor. Rezillik bu halimiz perişan durumda." şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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