Ataşehir ile Maltepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Ataşehir ile Maltepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Ataşehir ile Maltepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Ataşehir ile Maltepe'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ataşehir ile Maltepe'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 28 Haziran'da İçerenköy'de uyuşturucu sattığı belirlenen 1 şüpheli polis ekiplerince takibe alındı.

Kimliği belirlenen H.G'yi gözaltına alan ekipler, bulunduğu adreste arama yaptı.

Aramalarda, şüphelinin üzerinde 4,5 gram, adresinde ise 250 gram bonzai ile uyuşturucudan kazanılan 640 lira bulundu.

H.G'nin sorgusundan elde edilen bilgilerle çalışmalarını sürdüren ekipler, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki başka bir adreste 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda, yaklaşık 780 gram bonzai ile hassas terazi ele geçirildi.

Toplam 4 şüpheliden 2'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, diğer 2'sinin ise cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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