Ataşehir'e Bin Yataklı Devlet Hastanesi Müjdesi

İstanbul Ataşehir'de seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Fatih Sultan Mehmet Hastanesinin bulunduğu alana bin yataklı hastane yapılacağının müjdesini verdi.

Erdem, Örnek Mahallesi'nde Kars Karaçoban dernek üyeleriyle bir araya geldi. Burada konuşma yapan Başkan İsmail Erdem, bin yataklı hastane gerekli olduğunun altını çizerek "Fatih Sultan Mehmet Hastanesinin yanında 60 dönüm arazi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız talimatı vermiş. 3 gün önce İl Sağlık Müdürü aradı. Fatih Sultan Mehmet Hastanesinin alanın 20 dönüm olduğunu söyledi. Bitişikteki 60 dönümlük kamu arazisi Cumhurbaşkanımızın talimatı ile de Sağlık Bakanlığına devri noktasına dün resmi işlem yapıldı. Şu an hastanemizin alanı çıktı 80 dönüme. Sağlık Bakanlığımız, 'Siz Sancaktepe'de uğraştınız. Çok güzel bir hastane yaptırdınız. Burayı el ele beraber bin yataklı bir hastane yapalım' dedi. Biz de tamam dedik" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA