Ataşehir'den kardeş Kahta Belediyesi'ne destek

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi'nin kent genelinde devam eden park yapım ve onarım çalışmalarına kardeş belediye İstanbul Ataşehir'den destek geldi.

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi'nin kent genelinde devam eden park yapım ve onarım çalışmalarına kardeş belediye İstanbul Ataşehir'den destek geldi.

Ataşehir Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü tarafından kardeş Kahta Belediyesi'nde parklarda kullanılmak üzere çocuk oyun grubu, açık alan spor aletleri ve oturma bankları desteğinde bulunuldu. Sağlanan destekler Kahta Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Menderes Mahallesi'nde yapmış olduğumuz Mehmet Yavuz Kanal Boyu Parkımızın eksiklerini tamamlamak için destekte bulunan kardeş Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İşletme ve İştirakler Müdürü hemşerimiz Mehmet Şimşek'e teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı