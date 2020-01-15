Ataşehir'deki yol kavgasının şüphelileri adliyeye sevk edildi

15.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:54

ATAŞEHİR'de dün 2 sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada silahlı sürücü, tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayıp kaçtı. Olayla ilgili olarak aracın içinde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından Ezgi A. serbest bırakılırken, Medet A. ile Tolga B. adliyeye sevk edildi.

Olay dün saat 11.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddialara göre Ertuğ Ertuğrul'un kullandığı 34 BD 8534 plakalı otomobile plakası alınamayan bir otomobil çarptıktan sonra kaçarken, sürücü Ertuğ Ertuğrul aracına çarpan sürücüyü takip etmeye başladı. Takip sonucunda iki sürücü arasında tekrar tartışma başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ertuğ Ertuğrul, bıçakla bacağından yaralandı. Kavga sırasında silahlı saldırganlardan biri ise araca peş peşe ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Ataşehir Asayiş Büro ekipleri olaydan sonra kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir araştırma başlattı. Olayla ilgili olarak Medet A. P., Tolga B. ve Ezgi A. Kartal 'da yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan bıçak ve silah da polis ekipleri tarafından ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Emniyetteki 3 kişiden Ezgi A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Tolga B. Medet A. P. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Tolga B.'nin bıçakla yaralama olayının kendisi tarafından gerçekleştirildiğini itiraf ettiği öğrenildi. Silahla yaralama, gasp gibi birçok suçtan kaydı bulunan Medet A. P.'nin silahla ateş etme olayını kendisinin gerçekleştirdiğini söylediği bildirildi.

Kaynak: DHA

- İstanbul