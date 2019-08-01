Ataşehir'deki taksici cinayetine dava

Ataşehir'de, aracına bindikleri taksiciyi darbederek öldürdükleri iddiasıyla 2'si tutuklu 3 kişi hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Şubat'ta şüphelilerin bir eğlence merkezinde alkol aldığı, 06.40 sularında maktul Aziz Kahraman'ın kullandığı 34 THZ 77 plakalı ticari taksiye bindiği belirtildi.

İddianamede, ticari taksi seyir halindeyken şüpheli Yakup İğrek'in kustuğu, bu nedenle şoför Aziz Kahraman ile şüpheli arasında tartışma çıktığı, şüpheliler Metin Karahancı ile Yakup İğrek'in şoför ile kavga etmeye başladığı ifade edildi.

Tutuksuz şüpheli Mehmet Eyidoğan ve yoldan geçen bir tanığın kavgayı ayırmaya çalıştığı anlatılan iddianamede, şüphelilerin daha sonra başka bir ticari taksiye bindiği, o esnada maktulun ağzından köpüklü kan geldiği aktarıldı.

İddianamede, şüphelilerden Mehmet Eyidoğan'ın olay yerine geri dönerek maktule baktığı ve o sırada orada bulunan tanığın şüpheliye, "Abi adam ölüyor. 112'yi çağıralım." dediği, şüphelinin ise, "Yok bayılmış." diyerek tekrar olay yerinden ayrıldığı anlatıldı.

Şüpheli ayrıldıktan sonra polis ve sağlık görevlilerini tanığın çağırdığı ifade edilen iddianamede, sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahalede, darbedilen Aziz Kahraman'ın öldüğünü tespit ettiği, şüphelilerin de soruşturma esnasında verdikleri ifadelerinde, olayın bu şekilde gerçekleştiğini anlattıkları aktarıldı.

İddianamede, bu kapsamda ikisi tutuklu 3 şüphelinin üzerine atılı "kasten öldürme" suçunu işledikleri gerekçesiyle müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, gönderildiği Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Olayın geçmişi

Ataşehir'de 23 Şubat'ta Metin Karahancı, Yakup İğrek ve Mehmet E, aracına bindikleri taksici Aziz Kahraman'ı, çıkan tartışma üzerine darbederek kaçmış, Kahraman, darp sonrasında hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA