ATAŞEHİR'DEKİ SEBZE VE MEYVE HALİNDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
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ATAŞEHİR'DEKİ SEBZE VE MEYVE HALİNDE KORONAVİRÜS DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ataşehir'de bulunan sebze meyve halinde yapılan denetimler kapsamında maskesiz çalışan 23 kişiye cezai işlem uygulandı.

Ataşehir'de bulunan sebze meyve halinde yapılan denetimler kapsamında maskesiz çalışan 23 kişiye cezai işlem uygulandı. Toplam 20 bin 700 lira ceza kesildi.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ve bekçiler, pazar yerleri ve marketlerin ardından Ataşehir Sebze ve Meyve Hali'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve izin belgesi denetimi yaptı. Yapılan denetimlere tedbir amaçlı Çevik Kuvvet Ekipleri çağrıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin, saat 22.00'de başlayan denetimlerinde, hal içinde ve dışında meyve sebze kasalarına temas eden çalışanların bazılarının maskesiz olduğu görüldü. Denetim sonunda 23 kişiye 900'er liradan toplam 20 bin 700 lira cezai işlem uygularken, hal önünde bulunan trafik ekipleri 2 araca 494 lira para cezası kesildi.

ATAŞEHİR'DEKİ SEBZE VE MEYVE HALİNDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
ATAŞEHİR'DEKİ SEBZE VE MEYVE HALİNDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
ATAŞEHİR'DEKİ SEBZE VE MEYVE HALİNDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
ATAŞEHİR'DEKİ SEBZE VE MEYVE HALİNDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
ATAŞEHİR'DEKİ SEBZE VE MEYVE HALİNDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
ATAŞEHİR'DEKİ SEBZE VE MEYVE HALİNDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
ATAŞEHİR'DEKİ SEBZE VE MEYVE HALİNDE KORONAVİRÜS DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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