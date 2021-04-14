Son Dakika | Ataşehir'deki oyun konsolu hırsızları kamerada
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Son Dakika | Ataşehir'deki oyun konsolu hırsızları kamerada

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Son Dakika | Ataşehir'deki oyun konsolu hırsızları kamerada

Son dakika haberler... ATAŞEHİR'de, spor bir otomobille geldikleri işyerinden 3 adet oyun konsolu çaldığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

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ATAŞEHİR'de, spor bir otomobille geldikleri işyerinden 3 adet oyun konsolu çaldığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Zanlıların hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan B.G., M.G., ve S.Ş., isimli kişiler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Ataşehir Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Polis ekipleri, bir iş yerinden hırsızlık ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, hırsızlığın gerçekleştiği iş yeri ve çevresindeki kameraları incelemeye aldı. Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda, B.G., M.G. ve S.Ş isimli şüphelilerin spor bir otomobille gece saatlerinde iş yerinin önüne    geldiği tespit edildi. Şüpheliler polis ekiplerince, önceki gün Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde bulundukları adreste gözaltına alındı. Zanlıların emniyette yapılan sorgulamalarında, S.Ş., ve M.G.'nin "hırsızlık" suçundan çok sayıda suç kaydının olduğu belirlenirken, dün emniyetteki işlemleri tamamlanan  B.G., M.G. ve S.Ş adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDAÖte yandan, hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Spor otomobille iş yerinin önüne gelen 3 kişi girdikleri iş yerinden 3 adet oyun konsolunu çalıyor. Zanlılar ardından geldikleri araçla olay yerinden uzaklaşıyor. 


Son Dakika | Ataşehir'deki oyun konsolu hırsızları kamerada
Son Dakika | Ataşehir'deki oyun konsolu hırsızları kamerada
Son Dakika | Ataşehir'deki oyun konsolu hırsızları kamerada
Son Dakika | Ataşehir'deki oyun konsolu hırsızları kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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