Ataşehir'deki Okullarda 7 Yıldır Deprem Bilinçlendirme Eğitimleri Veriliyor

Ataşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve AKUT işbirliğiyle Ataşehir'deki ilkokul, ortaokul ve liselerde yedi yıldır deprem eğitim seminerleri düzenleniyor.

Deprem felaketine karşı sosyal bilinç oluşturma anlayışıyla işbirliği içinde hareket eden iki kurum, her yıl Ataşehir'deki toplam 70 okulda depreme karşı hazırlıklar konusunda öğrencileri bilinçlendiriyor. 2018-2019 Eğitim ve Öğrenim döneminin açılmasıyla birlikte okullarda verilen deprem eğitim seminerleri de başladı. Düzenlenen seminerlerle deprem eğitimlerinin bu yıl 7 bin öğrenciye ulaştırılması planlanıyor.

AKUT eğitmenleri Bülent İşler ve Ertuğ Karaduman tarafından sunulan seminerlerde deprem öncesi, deprem esnası ve deprem sonrasında neler yapılması gerektiği anlatılıyor. Seminerlerde öğrencilerden gelen sorular da cevaplandırılıyor.

Eğitimler hakkında görüş veren AKUT Seminer Birimi Eğitmeni Bülent İşler, öğrencilerin anlatılanlara odaklanarak gerekli bilgiyi aldıklarını, çocukların ilgisinin her sene bir önceki seneye göre arttığını ve okul yönetimlerinin de konuya çok duyarlı yaklaştıklarını ifade etti.

AKUT Seminer Birimi Gönüllüsü Ertuğ Karaduman ise sadece geçen yıl okullarda 6 bin 500 öğrenciye ulaştıklarını, öğrencilerin aileleriyle birlikte yaklaşık 25 bin kişiye kadar dokunabildiklerini söyledi.

Eğitimlerin sonunda öğrencilere "Afet Bilinci ve Önlemler Kitapçığı" dağıtıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA