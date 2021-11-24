Ataşehir'deki kazada yaya, ölümden kıl payı kurtuldu

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de cadde üzerinde aşırı hız yapan sürücü, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 araca çarptı. Kaldırımda yürüyen bir vatandaş ise aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Ataşehir'de Kayışdağı Mahallesi 19 Mayıs Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde aşırı hız yapan 51 ABD 286 plakalı BMW marka araç sürücüsü, kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek, cadde üzerindeki 2 araca çarptıktan sonra 34 RH 9961 plakalı AUDİ marka araca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağladı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kaza anında kaldırımda yürüyen bir vatandaş ise aracın altında kalmaktan adeta kıl payı kurtuldu.

"Neyse ki yaralı yok"

Yaşanan kazaya ilişkin konuşan Şahin Karcı, "Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol üzerindeki 2 araca vurduktan sonra park halindeki bir araca çarparak durabiliyor. Bizim araçta da küçük çapta hasar oluştu. Tamire götürdük. Araçtan iki kişi çıktı. Biri buradan gitti. Sürücü olan şu an polise ifade veriyor. Neyse ki yaralı yok" diye konuştu.

Kaza anı ve yayanın otomobil altında ezilmekten kıl payı kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL