: Ataşehir'deki ilk ve orta okullarda örnek proje

13.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:15

Ataşehir'deki ilk ve orta okullarda gerçekleştirilen "Ben de varım projesi" kapsamında özel eğitim öğrencileri ile normal gelişim düzeyindeki öğrenciler eğitim yılı boyunca müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi ve teknolojik tasarım derslerini birlikte işleyerek bütünleşiyorlar.

Projenin 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı açılışı için Ataşehir Fetih İMKB İlkokulu'nda gerçekleştirilen programa katılan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili projeyi çok başarılı bulduğunu söyleyerek: "Bu uygulamayı bütün Türkiye'ye yaygınlaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Bilgili, projenin gerçekleştirildiği müzik, tasarım ve resim atölyelerini gezerek öğretmenlerden bilgi aldı. Daha sonra AA muhabirine açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili özel eğitimde bir eğitim politikası olarak kaynaştırma ve bütünleştirme çalışmalarını önemsediklerini kaydetti. Daha önce Aksaray'da özel öğrencilerle ilgili yaşanan olumsuz davranışları hatırlatan Bilgili, iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasıyla ancak kötü uygulamaların ortadan kaldırılabileceğini vurguladı. Bilgili şöyle konuştu: "Ataşehir'e biz de varız demeye geldik. ve biz de varız diyoruz güçlü bir şekilde. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gönüllerini, yüreklerini ortaya koymuşlar, güzel bir Türkiye uygulaması ortaya çıkarmışlar. İşte bunu da beraber gördük. Biz kaynaştırma ve bütünleştirme çalışmalarını özel eğitimde bir eğitim politikası olarak çok önemsiyoruz. Bugün bunun güzel bir örneği görüldü. Bu uygulamayı bütün Türkiye'ye yaygınlaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çünkü iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasıyla ancak kötü uygulamalar ortadan kalkabilir. Dolayısıyla bakın işe çocukları gördünüz, birbirleri ile kaynaşıyorlar, birbirleri ile mutlu oluyorlar. Hayatın kendisi de bu, hayatın kendisini yaşıyorlar ve aslında bu çocuklarımız da özel öğrencilerimizle birlikte kaynaşarak, bütünleşerek, ilerisi için çok önemli bir sosyal kazanım elde ediyorlar."

Projenin detaylarıyla ilgili AA muhabirine konuşan Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Bilican da özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerle diğer arkadaşlarının birçok yerde aynı okulda olmalarına rağmen birbirlerine temas etmeden okula girip çıktıklarını hatırlatarak şunları kaydetti: "Ben de varım projesi şu. Okullarımızda özel eğitim sınıfları var. O özel eğitim sınıflarında özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımız eğitim almakta. Ama aynı okulda çok sayıda diğer çocuklarımız da eğitim görmekte ve genelde birbirlerini görmeden okul giriş çıkış yapıyorlar. Bundan altı yedi yıl önce okullarımızda örnek bir uygulama başlattık. Hedef şuydu; özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızı diğer sınıflara çıkaralım ama gerçekten uygulanabilir bir şekilde, etkinlik içerikli derslerde. Resimde, müzikte, beden eğitiminde ve tasarım derslerinde onların sınıfına çıkarıyoruz ve onlarla birlikte o dersi işliyorlar. ve bu bir günlük bir etkinlik değil, bütün bir ders yılı boyunca yaptığımız etkinlik. Buradaki amacımız şu, zaten ismini koyarken de açıkça ifade ettik. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımız diğer sınıftaki arkadaşlarıyla birlikte ders yaparken derste de hayatta da ben de varım diyorlar. diğer çocuklarımız da özel eğitime ihtiyaç duyan kardeşlerine diyorlar ki sizinle hayatı paylaşmada, sizinle hayatı yaşamada ben de varım diyorlar. Bu duyguyla başlayan çalışma 6 yıldır ilçe çapında bütün ilk okullarda ve orta okullarda uyguluyoruz."

Kaynak: AA

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