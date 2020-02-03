Ataşehir'deki ikamet yangını söndürüldü
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Ataşehir'deki ikamet yangını söndürüldü

Ataşehir'de 14 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

03.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:30
Ataşehir'deki ikamet yangını söndürüldü

'de 14 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde 14 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Kaynak: AA
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