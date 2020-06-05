Ataşehir'deki halde karpuz yüklü kamyonda yangın Ataşehir Sebze ve Meyve hali içerisinde bulunan karpuz yüklü kamyonda yangın çıktı.

Ataşehir Sebze ve Meyve hali içerisinde bulunan karpuz yüklü kamyonda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, kamyonda hasar oluştu.

Ataşehir Meyve ve Sebze halinde karpuz yüklü kamyonun ön kısmında saat 13.00'te henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken kamyonun ön kısmı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA