Ataşehir'deki cinayetin detayları ortaya çıktı
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Ataşehir'deki cinayetin detayları ortaya çıktı

Ataşehir'deki cinayetin detayları ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ataşehir'de kimliği belirsiz, kar maskeli 3 kişi tarafından Holding binasının önünde gasp edilen Sibel Koçan aralarında çıkan arbede sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.

Ataşehir'de kimliği belirsiz, kar maskeli 3 kişi tarafından Holding binasının önünde gasp edilen Sibel Koçan aralarında çıkan arbede sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Ataşehir'de Küçükbakkalköy Mahallesi, Başar Sokak'ta saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Sibel Koçan (41) bankadan para çekerek, personelin maaşını ödemek üzere SAS Holding binasının önüne geldiği sırada kimliği belirsiz, kar maskeli 3 kişinin saldırısına uğradı. Elinde bulunan para dolu çantayı vermemek için uzun uğraşlar veren kadın kar maskeli saldırganların silahını ateşlemesi sonucu başın vurularak hayatını kaybetti. Sibel Koçan'a yardım etmeye çalışan Aydın Mert ise kolundan yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kar maskeli şahıslar hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Sibel Koçan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sibel Koçan'a yardım etmeye çalışan Aydın Mert'in ise Hastaneye kaldırıldı. Aydın Mert'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri tüm bulguları araştırırken, Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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