ATAŞEHİR'DE YOLCU MİNİBÜSÜNE ÇARPAN İETT OTOBÜSÜNÜN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Haberler
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ATAŞEHİR'DE YOLCU MİNİBÜSÜNE ÇARPAN İETT OTOBÜSÜNÜN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ATAŞEHİR'DE YOLCU MİNİBÜSÜNE ÇARPAN İETT OTOBÜSÜNÜN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Murat KORKMAZ İSTANBUL DHAATAŞEHİR'de, iddiaya göre hızla gelirken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, sürücüsünün duraktan yolcu almak için yanaştığı minibüse çarptı.

Murat KORKMAZ İSTANBUL DHA

ATAŞEHİR'de, iddiaya göre hızla gelirken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İett otobüsü, sürücüsünün duraktan yolcu almak için yanaştığı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs de savrularak önündeki başka yolcu minibüsüne vurdu. Kazada yaralanan İETT otobüsünün şoförü hastanye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.40 sıralarında Ataşehir Bostancı Köprüsü üzerinde Dudullu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, hızla gelirken adı öğrenilmeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 GH 7612 plakalı İETT otobüsü, Bostancı Sanayi Durağı'nda yolcu alan Mürsel Güleş'in kullandığı 34 M 3432 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, önündeki Burcay Sate yönetimindeki 34 M 4107 plakalı minibüse çarparak yol kenarında bulunan tabelaya çarparak durabildi. Kazada İETT otobüsü şoförü yaralandı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı. Bostancı Köprüsü'nde yaklaşık bir saat boyunca trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazayı gören Hamza Yılmaz, Minibüs geride duruyordu. Otobüs de hızlı geliyordu. Hızını alamayan otobüs sağından da otomobil gelince bir anda vurdu. Minibüsün arkası yok. Direkt olmasaydı zaten durakta bekleyenlerin üzerine gelecekti. Yolcularda bir şey yok çok şükür diye konuştu.

Minibüs şoförü Burcay Sate, Köprü üzerinde yolcu alırken arkamda bekleyen minibüse otobüs çarptı. Otobüs sol arkasından vurdu. Kaçamayınca bana vurdu. Yaralı bir kişi var İfadelerini kullandı.

Kazayla ilgili çalışmaların sona ermesiyle trafik akışı normale dönerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ATAŞEHİR'DE YOLCU MİNİBÜSÜNE ÇARPAN İETT OTOBÜSÜNÜN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ATAŞEHİR'DE YOLCU MİNİBÜSÜNE ÇARPAN İETT OTOBÜSÜNÜN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ATAŞEHİR'DE YOLCU MİNİBÜSÜNE ÇARPAN İETT OTOBÜSÜNÜN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ATAŞEHİR'DE YOLCU MİNİBÜSÜNE ÇARPAN İETT OTOBÜSÜNÜN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ATAŞEHİR'DE YOLCU MİNİBÜSÜNE ÇARPAN İETT OTOBÜSÜNÜN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

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Haber: ATAŞEHİR'DE YOLCU MİNİBÜSÜNE ÇARPAN İETT OTOBÜSÜNÜN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Haberler
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