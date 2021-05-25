Ataşehir'de yol verme kavgasında araç sürücüsüne kaskla saldırdılar
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Ataşehir'de yol verme kavgasında araç sürücüsüne kaskla saldırdılar

Ataşehir'de yol verme kavgasında araç sürücüsüne kaskla saldırdılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ataşehir'de bir motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı, yol verme nedeniyle tartıştıkları araç sürücüsünü kaskla darp etti.

Ataşehir'de bir motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı, yol verme nedeniyle tartıştıkları araç sürücüsünü kaskla darp etti. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Ataşehir, Kayışdağı Mahallesi Nusret Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü ile araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Sözlü başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı, araç sürücüsü olan şahsı kask ile darp etti. Yaşanan o anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişinin araç sürücüsünü kask ile darp ettikleri ve araç sürücüsünün olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalıştığı görülüyor. - İSTANBUL

Ataşehir'de yol verme kavgasında araç sürücüsüne kaskla saldırdılar
Ataşehir'de yol verme kavgasında araç sürücüsüne kaskla saldırdılar
Ataşehir'de yol verme kavgasında araç sürücüsüne kaskla saldırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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