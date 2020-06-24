Ataşehir'de YKS öncesi okullar dezenfekte edildi Ataşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi okulları dezenfekte etti.

Ataşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi okulları dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün ilaçlama ekipleri, bu hafta sonu düzenlenecek Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Sınavı öncesi okulları koruyucu önlemler kapsamında ilaçladı.

Sınavların yapılacağı okullarda, öğrencilerin ve sınav yetkililerinin elle temas edebilecekleri sıralar, kapı kolları, masa ve sandalyeler başta olmak üzere sınıflar, koridorlar, tuvalet ve lavabolar ayrıntılı biçimde dezenfekte edilerek okullar sınava hazır hale getirildi.

Tüm ilaçlama ve dezenfeksiyon faaliyetlerinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan, insan sağlığına zararı olmayan ilaçlar kullanıldı.

Kaynak: AA